Павел Буре расстался с женой: теперь они делят детей

Когда-то Павел Буре считался не только одним из самых привлекательных российских спортсменов, но и завидным холостяком. Ему приписывали романтические отношения с разными женщинами, в том числе с Анной Курниковой, Ксенией Собчак и даже Ириной Салтыковой.

Однако женился Павле Буре только в 2009 году. Его избранницей стала Алина Хасанова, с которой хоккеист познакомился на отдыхе в Турции. Через четыре года в семье появился сын Павел. Дочь, родившуюся в 2015 году, назвали необычным именем Палина — комбинацией имен обоих родителей. В 2018 году у Буре и Хасановой появился третий ребенок, дочь Анастасия.

И тут как гром среди ясного неба грянула новость, что Буре расстался с женой. Ходят слухи, пара разругалась в пух и прах и теперь делит детей. Так, "Тулуп Тутберидзе" передает, что в ноябре прошлого года Алина подала иск в Никулинский суд Москвы, ответчиком значится Павел. В категории дел отмечено, что это "споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей".

Буре не оставил это без ответа. Он подал встречный иск. В категории значатся "иные споры, возникающие из семейных отношений". Это дело уже назначено к рассмотрению.

