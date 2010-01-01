Оксана Самойлова отбирает у Джигана имущество почти на полмиллиарда рублей

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом в начале октября 2025 года. Модель заявила, что поводом для развода стали не измены рэпера, слухи о которых то и дело муссируются в Сети. Оксана объяснила, что "просто устала", и счастлива, что Джиган наконец начал больше заниматься детьми, а до развода она "тянула все сама".

Пять лет назад пара подписала брачный договор, согласно которому все имущество, накопленное до 2020 года, остается у Самойловой, а то, что купили позже, принадлежит тому, кто приобрел.

Теперь же стало известно, что Оксана заберет себе имущество Джигана почти на полмиллиарда рублей, если тот не сумеет оспорить "кабальный" брачный договор, передает SHOT. Выяснилось, что именно на рэпера была оформлена вся семейная недвижимость.

В частности, речь идет об огромном трехэтажном особняке в коттеджном поселке "Шато Соверен" площадью почти 1300 м². Дом вместе с участком оценивается более чем в 350 миллионов рублей. Кроме того, на рэпера оформлены три квартиры в Москве: "однушка" в Войковском районе, еще одна однокомнатная квартира в Хорошевском районе и "двушка" в Очаково-Матвеевском. Все вместе они оцениваются примерно в 56 миллионов рублей.

В случае развода по брачному договору Оксана получит не только всю недвижимость, но и элитную иномарку за четыре миллиона рублей.

В настоящее время Джиган пытается оспорить договор. Его адвокат настаивает на том, что рэпер в момент подписания контракта находился в "уязвимом состоянии": принимал лекарства и до конца не понимал, что делает.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Модель родила артисту четверых детей.

