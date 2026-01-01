Россиянам назвали сферы, в которых вырастут зарплаты

В 2026 году в России ожидается увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков.

Эксперт уточнил, что, в первую очередь, это затронет оборонно-промышленный комплекс, информационные технологии (в частности, в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности), высокотехнологичное инженерное проектирование. Уровень зарплат может вырасти на 10–20% и более.

При этом, предупредил Ветерков в интервью РИА Новости, "зарплатная гонка" в 2025 году для бизнеса стала нерентабельной: рост издержек и замедление выручки сделали увеличение фонда оплаты труда убыточным.

19 декабря 2025 года на прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос школьника, почему зарплаты родителей не растут, хотя булочки в столовой дорожают. Глава государства напомнил, что в статистике речь обычно идет про "средние цифры", которые, как правило, "не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни".

При этом летом 2025 года Владимир Путин назвал недостаточным уровень заработных плат в России — это важно для всей национальной экономики, так как высокий уровень доходов граждан стимулирует спрос. России необходимо переходить к экономике высоких зарплат, подчеркивал президент.