Оттепель придет в Москву под конец января

Температура воздуха в Московском регионе может подняться выше нуля в последние дни января. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог сослался на "расчеты, которые проведены" — циклон будет с Запада оттеснять антициклональный отрог на Восток. В результате воздушные массы уже ко второй половине вторника, 27 января, будут иметь южную направленность.

27 января температура еще будет отрицательной, однако очень велика вероятность, что 28 января столбики термометров преодолеют нулевую отметку, цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что гребень сибирского антициклона, вытянувшийся на восток, обеспечит морозную погоду в центре Европейской России в конце недели. Как предупреждают метеорологи, значения средней суточной температуры окажутся на 12-13 градусов ниже климатической нормы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что нынешний январь имеет все шансы войти в топ-3 самых холодных январей XXI века. Он также прогнозировал, что в средней полосе России морозы с 22 января морозы день ото дня будут крепчать.