В Госдуме предложили продлевать отпуск родителям за особые успехи детей в учебе

Родителям детей, получивших золотую медаль или ставших победителями всероссийской олимпиады, нужно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Как отметил парламентарий, за особые достижения и успехи в учебе "государство награждает медалями детей и поощряет учителей, а кто наградит родителей", которые проводят "годы без выходных, ночи над учебниками вместо отдыха" и дарят своим чадам бесконечную поддержку. Свищев заявил, что "титанический родительский труд" необходимо поддержать.

Чтобы ощутимо выразить благодарность гражданам, воспитывающим таких детей, предлагается предоставлять им дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск: "Герои труда бывают не только у станка, бывают и герои семьи, и они должны быть награждены" (цитаты по ТАСС).

Ранее депутат Государственной думы Евгений Марченко заявил, что россиянам, воспитывающим детей, необходимо предоставлять дополнительные выходные дни — это поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями.

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал давать дополнительные отпуска предпенсионерам. Парламентарий отметил, что это "огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться". Дополнительные дни отдыха, по задумке авторов поправок, благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников.