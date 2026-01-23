Во Франции двое младенцев умерли, предположительно, из-за смеси Nestle

Правоохранительные и надзорные органы Франции начали расследование после смерти двух младенцев, предположительно из-за детской смести Nestle.

23 декабря в Анже умерла месячная девочка, 8 января в Бордо скончался 14-дневный грудничок, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Оба малыша ели смесь Guigoz от Nestle.

Известно, что в начале года Nestle начала массово отзывать сухое молоко этой марки из-за возможного наличия токсина цереулида. Он вызывает рвоту и диарею. Симптомы схожи симптомами пищевого отравления, а также с аллергией к белкам коровьего молока.

Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида. Речь идет о смесях NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, "NAN безлактозный", PreNAN, "NestogenКомфорт", "Алфаре Амино" с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.