Нашлась школьница, пропавшая в один день с сыном красноярского бизнесмена

В Красноярске нашли пропавшую 14-летнюю девочку, с ней всё хорошо.

Школьница сама вернулась домой, сообщили в МВД. Ранее СМИ писали, что накануне она поругалась с матерью.

Полицейские выехали на адрес проживания ее семьи для выяснения всех обстоятельств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похищенного накануне 14-летнего мальчика все еще ищут. Злоумышленники требуют за него выкуп в размере 30 миллионов рублей.

Предположительно, подросток находится в одной из съемных квартир Красноярска. Отец мальчика призвал арендодателей проверить, кто реально проживает в квартире, а не по документам. Бизнесмен также считает, что похищение сына не связано с его делами по работе, никаких угроз ранее ему не поступало.