Ярослав Сумишевский вернулся в Россию и объявил новость

Ярослав Сумишевский на пике славы. Его концертный график расписан на месяцы вперед. Напряженная работа помогла артисту пережить большое горе: четыре года назад в автокатастрофе погибла его любимая женщина Наталья, мать его сына Мирослава.

Недавно артист снялся в музыкальной программе "Дуэты", а сейчас находится в большом гастрольном туре. В работу популярный певец влился, едва вернувшись из Дубая, где встретил Новый год. Однако Ярослав считает, что в России этот праздник самый аутентичный.

"Когда собираются гости, а по телевизору — советские песни, когда наряжается елка, когда все ждут бой курантов и загадывают желания, когда все веселятся", - объяснил Сумишевский.

Вернувшийся в страну артист объявил новость. В ближайшее время он представит новую песню, которую исполнит вместе с дочкой Ксенией. "Совсем скоро, в конце января, выйдет необычный для меня дуэт — впервые со мной споет моя дочь Ксения, у которой хотя и нет музыкального образования, но очень нежный и красивый голос. Песня "Отец и дочь" абсолютно про нас", - сообщил артист.

Впрочем, это не значит, что наследница пойдет по стопам отца. Ксения хочет стать ветеринаром. С 13 лет она помогает бездомным животным, находит деньги на лечение, заботится о них, пристраивает их в семьи. "Ксюша умничка, и я горжусь, что у моей дочери такое большое доброе сердце", - признался Ярослав.

Что касается сына Мирослава, то мальчик учится во втором классе гимназии. Однако все свободное время Сумишевский старается проводить с ним, передает "Вокруг ТВ".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>