В преддверии Дня госслужащего в Москве стартовал масштабный форум

В преддверии профессионального праздника - Дня госслужащего - в Москве стартовал форум, организованный обществом "Знание". Масштабное мероприятие проходит на площадке Национального центра "Россия".

Среди участников - ведущие руководители министерств и ведомств, представители госкорпораций, эксперты в области экономики, науки и культуры. Они делятся личным опытом работы в государственных структурах с молодыми коллегами. Открывая форум, организаторы подчеркнули, что госслужащие каждый день своим трудом обеспечивают благополучие, безопасность и будущее страны. А общество "Знание" за последние годы стало надежным партнером тех, кто работает на благо России.

"Совсем недавно с полномочным представителем президента в ЦФО, во всех регионах округа прошли семинары для соцработников, оказывающих поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Я хочу, чтобы вы знали, что всегда можете рассчитывать и положиться на нас в такого рода вопросах. Чтобы вы чувствовали, что вы находитесь в большой команде единомышленников, для которых так же, как для вас, служение - это не просто слово", - рассказал Максим Древаль, глава Российского общества "Знание".