Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум вошел в состав американской делегации, побывавшей 22 января в Москве. Это подтвердил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля уточнил, что компанию уже бывалым участникам переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине составил "старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье".

Политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", член президиума Российского совета по международным делам Федор Лукьянов выразил мнение, что появление новых лиц в переговорной группе США по украинскому конфликту связано не с их должностями, а с личными отношениями с ближайшим окружением главы государства Дональда Трампа.

Эксперт, которого цитирует РБК, отметил, что Грюнбаум, "скорее, из круга людей типа (зятя Трампа Джареда) Кушнера, (спецпосланника Трампа Стивена) Уиткоффа" — то есть представителей бизнеса, которые занимаются прикладными политическими вопросами в американской администрации.

Между тем Уиткофф заявил, что в мирном процессе по Украине "мы добились еще более значительных успехов", нежели "говорят украинцы". Как подчеркнул специальный посланник президента США, представители киевского режима преуменьшают прогресс, достигнутый на переговорах по урегулированию украинского конфликта.