Сегодня, в преддверии Татьяниного дня, мэр Сергей Собянин встретился с учащимися московских колледжей во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

Там недавно открылся первый студенческий ресторан "Встреча друзей", который пользуется большой популярностью у горожан. Его гостями стали уже свыше одиннадцати с половиной тысяч человек.

Заведение одновременно является учебно-производственным комплексом. Под руководством опытных наставников молодые люди оттачивают профессиональное мастерство в таких специальностях как официант, бариста, повар, кондитер и хостес.

"Я очень рад, что вы раньше, чем многие другие ваши сверстники, выбрали самостоятельную жизнь: самостоятельную, свободную, интересную и ответственную. И я вижу, как вы учитесь, что вы делаете, и уверен, что все у вас получится в жизни. Вы уверенно входите в эту взрослую жизнь. И надеюсь, что вы будете счастливы и удовлетворены своей работой и своим будущим", - отметил Собянин.