В московском метро тестируют первый в России беспилотный поезд

В московском метро началось тестирование первого в России беспилотного поезда. Он оснащен системой машинного зрения, которое позволяет реагировать на ситуации любой сложности. Пока он курсирует без пассажиров. Зато свыше 60 тысяч человек уже воспользовались первым бесплатным трамваем, который полгода ходит в Москве. Причем, ни разу не нарушил правила дорожного движения.

До отправления поезда всего несколько секунд, а кабина машиниста пуста, всё потому что эту поездку контролирует комплекс умных систем. Разгон, торможение, остановка на станции. Конечно, пока на первых этапах человек будет рядом - следить, чтобы все было в порядке.

Программа не только ведёт состав, но и строго следит за графиком. Датчики и камеры сканируют путь на сотни метров вперёд, способны обнаружить посторонний предмет или человека и мгновенно передать сигнал диспетчеру. Сейчас главная задача - отладить систему до идеала: чтобы она безупречно выдерживала скорость, соблюдала дистанцию и останавливалась с ювелирной точностью. Перевозить пассажиров такой поезд начнёт в 2027 году, а к 2030-му в Москве может появиться первая полностью беспилотная линия метро.

"Сейчас мы собираем данные для отладки, чтобы научить нейронки, чтобы они распознавали препятствия и объекты, которые есть в тоннеле метро, чтобы не было ложных срабатываний", - отметил Константин Прейс, старший руководитель проекта Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена.

Антон работает машинистом в метрополитене уже почти 20 лет. Говорит, теперь стать просто наблюдателем сложно: "Сейчас уже привык и доверяю, потому что сбоев не было никаких, система себя показывает стабильно".

Поезд полностью беспилотный. Безопасность обеспечивают несколько уровней защиты. Например, на станциях работают специальные радары, а в тоннеле - система машинного зрения.

"У нас есть система контроля падения на пути на станциях, Это детекция посторонних предметов на путях. У нас есть машинное зрение, которое находит аномалии по ходу движения поезда. По пути мы смотрим в тоннеле, не оказалось ли какого-то предмета", - пояснил Павел Бокша, начальник Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена.

Если в метро, под землей многое предсказуемо, то в городских условиях - огромный поток людей и машин. Трамвай на маршруте № 10, оснащенный радарами и камерами, тоже едет самостоятельно уже более полугода. 60 тысяч человек, 25 тысяч километров - и ни одного нарушения.

"Они позволяют в реальном времени анализировать ситуацию на дорогах и прогнозировать будущие маневры различных объектов", - сообщил Павел Бокша.

Беспилотные технологии выходят и на воду. В Москве разрабатывают уникальный беспилотный катер, предназначенный для патрулирования акватории Москвы-реки. Он умеет самостоятельно обходить препятствия, обнаруживать людей в воде и оперативно доставлять спассредства, контролировать скорость судов и вести видеонаблюдение.

"Безэкипажные катера, конечно, есть у нас в планах. Даже есть опытный образец, который вовсю уже тестируется, проходит определенные виды испытаний. И в будущем будем здесь собирать соответствующие безэкипажные катера", - рассказал Илья Акулов, директор предприятия.

А вот беспилотные роботы-курьеры давно стали частью города, хотя порой им требуется помощь. Параллельно на улицах столицы появляются и беспилотные такси. Пока заказать такую поездку нельзя, но уже идет тестирование новинки в городских условиях.