Раскрыта дерзкая кража более 100 картин в подмосковной Черноголовке

Страсть к прекрасному. 104 картины выкрал злоумышленник из частной коллекции в подмосковной Черноголовке. Разумеется, одному вынести такое количество портретов и пейзажей из, казалось бы, надёжно защищённого здания невозможно.

Поздний вечер, территория подмосковного научно-исследовательского института. Только что этот мужчина перелез через забор и вот, не спеша, почти вразвалочку поднимается на чердак по пожарной лестнице. Ему удалось отключить сигнализацию, взломать замок, но вор не учёл, что камера наблюдения работает. В том числе эта запись помогла оперативникам по горячим следам найти похитителя 104-х картин из частной коллекции, которые хранились в здании института.

Свои мотивы задержанный объяснить на допросе так и не смог. Но полицейские уверены: вор отлично понимал, сколько могут стоить эти полотна на чёрном рынке. Иначе не стал бы так рисковать и заходить в помещение института несколько раз, чтобы вынести все картины. Произведения на холсте и бумаге. В основном, с изображением сюжетов революционного периода. "Вождь мирового пролетариата" Владимир Ленин с рабочими, детьми, собрания трудящихся, изображенные художниками, представляющими соцреализм.

"Он проник внутрь помещения, где находилась коллекция живописи, принадлежавшая одному из ученых, мужчине помогла знакомая, которая раньше работала в организации и знала о месте хранения картин и способе отключения сигнализации, ущерб более 32-х миллионов рублей", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сообщницу тоже задержали. И она более активно даёт показания. Наводчицу, которая сотрудничает со следствием, отправили под домашний арест. Исполнителя преступления заключили под стражу. Все 104 работы, которые он смог спрятать у себя дома, вернули учёному-коллекционеру.