Самец пятнистой генеты ползает по деревьям в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился самец пятнистой генеты. Прибыл экзотический хищник из африканской саванны. И уже по-хозяйски осматривается в новом вольере.

В распоряжении новосела камни, деревья и декоративные ветки, расположенные на разных уровнях. Все для того, чтобы самцу генеты было где разгуляться: невероятно гибкому зверьку необходимо постоянно двигаться и перелазить с одного яруса на другой.

Для ночного хищника в вольере поддерживают днем сумрачное освещение, поэтому посетители смогут застать бодрствующего экзота за его рутиной.