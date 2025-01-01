Канцлер Германии Фридрих Мерц подыскивает себе союзника, чтобы совместно руководить Европейским союзом. Речь идет, вопреки ожиданиям многих, не о президенте Франции Эммануэле Макроне.

Как пишет Politico, альянс Берлина и Парижа "начал давать сбои", поэтому Мерц присматривается к другим кандидатам на место ближайшего соратника. Глава германского правительства стремится наладить сотрудничество с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Источник издания в партии "Братья Италии" заявил, что между Мерцем и Мелони установилась "отличная химия", а с политической точки зрения ФРГ и Италию объединяет наличие "стабильных правительств, особенно по сравнению с Францией".

Еще один источник, представляющий правительство Германии, назвал Италию надежным партнером. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер отметил, что "Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична".

Еще в апреле 2025 года источники во властных кругах ФРГ и Франции посмеивались, глядя на развитие отношений между Мерцем и Макроном и характеризуя их как "медовый месяц". Отмечалось, что нечасто лидеры двух крупнейших экономик Европы питали настолько выраженную взаимную симпатию.

Однако клин между Мерцем и Макроном вбил провал плана по конфискации замороженных российских активов. Германия решила добиваться продолжения конфликта на Украине, а Франция сочла, что конфликт с Россией проигран, поэтому вовремя предать значит не предать, а предвидеть.