В Сеченовке проходят торжества в честь Дня российского студенчества

6 тысяч пирожков, огромный Царь-пирог и ароматный горячий чай ждут сегодня учащихся и сотрудников Сеченовского университета. Там начались торжества в честь Дня российского студенчества.

Они проходят в формате масштабного зимнего гулянья. Праздник называется "Пироги на Пироговской" - это отсылка к истории вуза. Кроме богатого угощения, в программе - мастер-классы, спортивная эстафета и концерт.

Гости могут познакомиться с культурным и историческим наследием регионов России. На стадионе установили шатры, посвященные разным народностям. Их представители обучаются в Сеченовке. На этих площадках можно попробовать блюда традиционной кухни и примерить национальные костюмы.