Елена Цыплакова стала инвалидом и располнела до 116 кг из-за болезни: "Три года я лежала"

Елена Цыплакова прославилась не только в качестве актрисы, но и режиссера. А многие зрители считают ее и вовсе одной из самых красивых отечественных артисток.

Она была весьма востребована, однако в какой-то момент ушла в тень. Актриса переживала сложный период, у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

"Мне в то время дали первую группу инвалидности, три года я была лежачей больной. В свое время из-за болезни весила 116 килограммов, но даже тогда работала", - подчеркнула Цыплакова.

Сейчас, к счастью, актриса здорова, полна сил и счастлива, что ее не забывают и продолжают везде приглашать. В основном Цыплакова играет бабушек, однако не видит в этом ничего зазорного. По мнению актрисы, они в дефиците сейчас.

"Не секрет, что многие актрисы прибегают к пластической хирургии, чтобы стать моложе, а на экране это видно. Поэтому деревенских бабушек, которые не ходят в салоны красоты, они играть не могут. Я же не делала пластику не только потому, что хочу играть в числе прочего и деревенских бабушек, но также чтобы не идти против природы и Всевышнего. То, что дал тебе Господь, - это и есть самое лучшее...", - рассуждает артистка.

Несмотря на то, что Елена Цыплакова окончила кинематографический вуз, театра в ее жизни было много, передает "Мир новостей". "Мне посчастливилось играть на сцене Малого театра. Правда, театр - слишком коварный мир. Много интриг, подлости", - заключила актриса.

