В состав российской делегации на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби входят представители Министерства обороны. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "называть их мы пока не будем", поскольку "это все военные". Известно лишь, что переговорную группу России возглавляет начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.

Песков также рассказал, что в Абу-Даби состоятся первые переговоры, конкретное время встречи трехсторонней группы будет определено, исходя из фактического прибытия переговорщиков на оговоренное место. Общение состоится и 23 января, и, при необходимости, на следующий день, сообщает ТАСС.

Ранее стал известен состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби. В частности, в нее вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

До этого в швейцарском Давосе президент США Дональд Трамп пообщался с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. После этого утративший легитимность президент Украины заявил, что ключевой вопрос переговоров связан с Донбассом — его будут обсуждать в Абу-Даби. При этом Зеленский изъявил готовность подписать договор о гарантиях безопасности для Украины.