Объем российских активов, заблокированных в рамках санкций в юрисдикции США, составляет немногим менее 5 миллиардов долларов. Об этом рассказал в пятницу, 23 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, средства, помимо направляемого на поддержку Палестины через "Совет мира" миллиарда долларов, могут также быть потрачены на восстановление территорий, которым причинен ощутимый ущерб в ходе боевых действий.

Песков напомнил, что "территории, которые находятся в Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий", сообщает ТАСС.

Из замороженных в американской юрисдикции активов Россия собирается взять 1 миллиард долларов для внесения в "Совет мира" по сектору Газа. В Кремле подчеркивали, что "это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов".

Американский лидер Дональд Трамп вслед за этим заявил, что "что-то слышал об идее Путина", однако было бы "великолепно", если бы Россия вложила миллиард долларов "из собственных средств".