Похищенный в Красноярске мальчик найден живым

В Красноярске нашли 14-летнего подростка, который значился похищенным. Об этом рассказали в пятницу, 23 января, в региональном управлении Следственного комитета России.

Эту информацию подтвердила также официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что полицейские оперативно разыскали подростка, который пропал 22 января.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Baza уточняет, что подростка целым и невредимым обнаружили в арендованной квартире с неизвестной девушкой. Полицейские допрашивают и парня, и девушку.

Обнаружению мальчика в съемной квартире предшествовало публичное обращение его отца ко всем арендодателям проверить, кто сейчас живет в сдаваемых ими домах и квартирах. Мужчина отмечал, что подростка могут держать в жилье, снятом "на день или на месяц".