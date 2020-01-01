Пелагея показала фото с дня рождения дочери и оконфузилась: забыла, сколько лет ребенку?

Единственной дочери певицы Пелагеи Таисии исполнилось девять лет. По такому случаю прославленная исполнительница закатила грандиозный праздник для малышки. Снимки с мероприятия певица опубликовала в своем официальном телеграм-канале.

"Делюсь с вами эксклюзивными кадрами с празднования Тасиного девятилетия. Отгуляли!" - сообщила Пелагея.

Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях. Однако нашлись и такие комментаторы, кто вдруг начал стыдить артистку и даже насмехаться над ней. Оказалось, что текст отредактирован, а вначале в подписи к снимкам вместо "девятилетия" было написано "десятилетия". И наблюдательные пользователи Сети не упустили случая поинтересоваться, неужели Пелагея забыла, сколько лет исполнилось ее ребенку.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

А еще в Сети предполагают, что отца Таисии, хоккеиста Ивана Телегина, на празднике не было. Ходят слухи, что он давно не поддерживает отношения с наследницей. Напомним, что артистка и спортсмен развелись в 2020 году, но продолжают судиться из-за алиментов и совместного имущества.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Впрочем, конфуз быстро исправили, а Пелагея, помимо дня рождения дочери Таисии, призналась, что очень волнуется в преддверии нового сезона шоу "Голос". "А сегодня первый выпуск Слепых Прослушиваний, Первый канал, сразу после программы Время. Кто будет смотреть ? Я что-то волнуюсь, как в первый раз. А он не первый… он четырнадцатый", - сообщила известная исполнительница, которая снова оказалась в том самом красном вращающемся кресле.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>