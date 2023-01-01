Российского режиссера номинировали на "Оскар"

Российский режиссер-аниматор Константин Бронзит номинирован на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный мультфильм".

Внимание американских киноакадемиков привлек мультфильм "Три сестры". Как уточняет "Кинопоиск", Бронзит является его режиссером и сценаристом.

Как рассказал Бронзит РИА Новости, после сообщения о номинации у него появилось ощущение, будто он "победил уже", поскольку "у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили".

Достанется ли россиянину престижная награда, станет известно 15 марта — на эту дату назначена церемония вручения статуэток "Оскар". Константина Бронзита уже номинировали на "Оскар" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", но тогда наград он не получил.

Широкому кругу зрителей Бронзит известен по работе над мультфраншизой "Три богатыря" и мультсериалом "Гора самоцветов".

Летом 2025 года российского актера Юру Борисова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Этому предшествовала номинация Борисова на "Оскар" за роль в фильме "Анора". Статуэтку он не получил, но удостоился высоких оценок за выдающуюся актерскую игру.

Еще в 2023 году работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", была приостановлена, поскольку на фоне антироссийский рестрикций и гонений на нашу культуру это "выглядело бы предельно неуместно".