Истерические нападки утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского на своих американских и европейских спонсоров, которые прозвучали в Давосе, окончательно продемонстрировали миру неадекватность и оторванность от реальности руководства киевского режима.

Как пишет The Times, выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме, дышавшее злостью и изобилующее уничижительными оценками, выглядело, как отчаяние человека, утрачивающего контроль над ситуацией.

В частности, глава киевского режима представил Европу как "разрозненный калейдоскоп малых и средних держав", обвинив ее в бездействии и трусости. При этом Зеленский попытался убедить европейцев, что президент США Дональд Трамп "вытер о них ноги", чего якобы не случилось бы в случае крепкого и надежного партнерства Европы с Украиной.

Однако попытка Зеленского сыграть на нынешних разногласиях США и ЕС вместо изъявлений признательности за многомиллиардную помощь была воспринята как проявление чудовищной неблагодарности и политической близорукости.

Ранее Владимира Зеленского поставил на место министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он заявил, что "мир устал от бестолковых клоунов", а также указал на двуличие утратившего легитимность президента Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, говоря о Зеленском, что "марионетка еще немножко попляшет, но совершенно очевидно, что все равно этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт".