Потерявшей красоту Волочковой подарили 10 миллионов на пластику

Анастасия Волочкова 20 января отметила 50-летие. Балерина в этот день устроила концерт, она привыкла в свой праздник дарить радость поклонникам. Артистка не только сама танцевала и пела, сменяя наряды одно за другим, но и пригласила на торжество друзей: Таню Тузову, партнера по шоу "Одержимость" Марчела, Отара Кушанашвили, Анну Калашникову и других.

Разумеется, именинница получила множество подарков. Так, супруга известного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши преподнесла Анастасии Волочковой сертификат на десять миллионов рублей на различные услуги в ее клинике, сообщает "КП".

В Сети судачат, что таким образом балерине уже прямо намекают на то, что ей следует улучшить внешность. Интернет-пользователи давно твердят, что артистка, которая некогда была божественно прелестна, со временем потеряла красоту. Ходят слухи, что всему виной пристрастие Анастасии к алкоголю.

Вот только артистка, которая выбирает стареть естественно, много тренируется и репетирует, регулярно парится в бане, делает массажи и окунается в ледяную купель, по всей видимости, считает, что ей никакая пластика не нужна. Как передает "Немалахов", Волочкова заявила, что лучше сертификат обналичит.

Интересно, что на юбилее балерины не было ее самых близких людей - матери Тамары Владимировны и единственной дочери Ариадны. Родственницы лишь ограничились отправкой букета для артистки.

