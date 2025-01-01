Россия никогда не отказывалась от требования полного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Об этом напомнил в пятницу, 23 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, ВСУ должны покинуть территорию Донбасса для начала процесса урегулирования конфликта — это "является очень важным условием".

Песков отметил, что имеются "также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров", сообщает ТАСС.

При этом Corriere della Sera со ссылкой на источники пишет, что на ожидающихся 23-24 января переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут представлены четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

В конце 2025 года предводитель киевского режима Владимир Зеленский допускал, что на референдум будет вынесен вопрос о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе с взаимным отводом войск. Он отмечал, что в этом случае "нам придется отодвинуться на несколько километров назад".

При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не претендует на всю территорию Украины, как утверждали западные средства массовой информации со ссылкой на данные американской разведки. Это абсолютно не соответствует действительности, отмечали в Москве.