ЕС шокировал слив Трампом переписки с европейскими лидерами

Доверия к президенту США Дональду Трампу больше нет. Любой европейский лидер подумает десять раз прежде, чем писать главе Белого дома напрямую, пишет Politico.

Доверие к Трампу подорвал слив личных сообщений от президента Франции Эмманюэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте. Американский лидер выложил скриншоты переписки, в которой обсуждался саммит G7 и участие России в этой встрече. Также письма содержали похвалу деятельности Трампа и просьбы о личной встрече.

Евросоюз потрясен. По словам европейских дипломатов, этот слив шокировал больше, чем угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии. В Брюсселе решили вести все разговоры с Вашингтоном только через официальные, бюрократические каналы. Общения в мессенджерах между лидерами стран больше не будет.