Минпросвещения объяснило, отменят ли школы уроки из-за сильных морозов

В условиях сильных морозов, охвативших многие регионы России, необходимо обеспечить безопасность и сохранение здоровья школьников. На это указал в пятницу, 23 января, министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения, которого цитирует пресс-служба ведомства, поручил руководству субъектов Федерации и профильным структурам взять на особый контроль вопросы организации образовательного процесса в период сильных морозов. Необходимо провести дополнительные инструктажи с педагогическими коллективами и родителями о мерах предосторожности в условиях низких температур.

Что касается отмены очных занятий в школах из-за суровой погоды, власти каждого региона устанавливают свои температурные пороги, по достижении которых детей отправляют на дистант, напомнил Кравцов.

Политик подчеркнул, что безопасность учащихся – наш общий приоритет, поэтому решения должны быть своевременными и способствующими максимальному снижению рисков для здоровья ребят.

Ранее сообщалось, что самые сильные с начала сезона морозы надвигаются на центральную часть России. На Урале столбики термометров уже упали до минус 40 градусов. Морозно будет и в столичном регионе. Пик непогоды придется на выходные 24-25 января, когда ожидается 28-30 градусов мороза.

Однако москвичам недолго придется страдать от морозов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Московском регионе может подняться выше нуля в последние дни января — такая вероятность очень велика.