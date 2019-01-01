Константин Богомолов занял место Игоря Золотовицкого на 10-й день после его смерти

Игорь Золотовицкий с 1989 года являлся педагогом Школы-студии МХАТ, а последние 13 лет был ректором. 14 января артиста не стало. На 10-й день после ухода мастера министр культуры России Ольга Любимова огласила, кто займет его место.

Должность Золотовицкого перешла Константину Богомолову. Он назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Любимова выразила надежду, что муж Ксении Собчак справится с новой работой, ведь он является режиссером театра и кино, драматургом, сценаристом, чей вклад в творчество занимает значимое место в современном культурном пространстве России.

С 2019 года Богомолов является художественным руководителем Московского драматического театра на Бронной, а два года назад он возглавил Театр-Сцену "Мельников".

"Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России. Желаю успехов!" — отметила в своей речи министр культуры.

Напомним, Игорь Золотовицкий скончался 14 января. Ему было 64 года. Несколько месяцев он боролся с онкологическим заболеванием, однако медики не смогли спасти артиста. 23 января на девятый день после смерти Золотовицкого к нему публично обратился сын Алексей. "9 дней без папы. Кажется, мы просто разъехались по делам и скоро увидимся", — написал Алексей Золотовицкий на своей странице в соцсети.



