Останкинская телебашня в Москве покрылась льдом

Останкинская телебашня замерзла. Телевизионная вышка в Москве покрылась льдом – в столицу вернулись морозы.

Сейчас в Москве термометры показывают минус 10 градусов. На высоте температура, естественно, ниже. На снимках, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что башня покрыта льдом и снегом, передает Telegram-канал "Москва с огоньком".

Синоптики прогнозируют пик морозов в столичном регионе на выходных. 24 и 25 января в Москве термометры покажут от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов, сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. А в середине следующей недели в столицу придет оттепель.