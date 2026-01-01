Москвичей предупредили о смещении сроков весны и лета

В 2026 году весна преподнесет жителям столичного региона сюрприз: характерная оттепель придет уже в феврале. Такой прогноз дает климатолог, академик Российской академии наук Владимир Клименко.

Как отметил специалист в интервью aif.ru, "мы живем в необыкновенно теплую эпоху". Привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются.

Так, климатическая весна начнет заявлять о себе не в марте, а уже в феврале. Летняя погода может установиться не в июне, а уже в мае. При этом прогноз не обещает экстремальной жары предстоящим летом — оно будет теплым, но без аномальностей.

Клименко подчеркнул, что смещение реального начала сезонов почти на целый месяц относительно календаря — не случайная аномалия, а устойчивая тенденция. Тепло в Москву будет приходить все раньше и раньше, удлиняя теплый период года.

В 2025 году весна отметилась аномальной погодой в ряде российских регионов. В Москве первая сирень не стала ждать начала мая и распустилась на две недели раньше срока. Сибирь в апреле оказалась во власти мощного снежного циклона, а в Новгородской области в то же время термометры показывали 27 градусов жары.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".