Неформальные встречи делегаций трех стран начались в Абу-Даби

Неформальные встречи делегаций России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом со ссылкой на украинских представителей сообщает телеканал Sky News.

Ранее телеканал со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что переговоры начались. Однако позже ему пришлось уточнить статус встреч. Уточняется, что формальные переговоры должны начаться вечером.

Делегации прибыли в ОАЭ в пятницу. Российских представителей возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. В Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.