Будапешт в ближайшие 100 лет не одобрит вступление Киева в Евросоюз. Так премьер-министр Венгрии прокомментировал документ, принятый на внеочередном саммите лидеров ЕС, согласно которому Украина может присоединиться к организации уже в следующем году.

Не осталось без ответа Орбана и выступление главаря киевского режима в рамках экономического форума в Давосе, где он снова требовал денег и оружия и умудрился нахамить буквально всем. А по поводу венгерского премьера и вовсе заявил, что тот заслуживает подзатыльника.

Репортаж Александры Сергомасовой