В Кремле не подтвердили сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби

В Кремле не подтвердили сообщения о неофициальных встречах делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков такой информацией не располагает, передает "Интерфакс".

Сообщение о начале неформальных трехсторонних встреч в ОАЭ распространил ранее телеканал Sky News. Он ссылался на украинскую сторону.

Делегации России, США и Украины прибыли в ОАЭ в пятницу. Российских представителей возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. В Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей по вопросам безопасности.