Студенты представили Владимиру Путину свои разработки

В преддверии Дня студента Владимир Путин встретился с учащимися МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Ребята представили президенту свои разработки, которые они уже успешно внедряют в жизнь.

Так, молодые генетики рассказали гостю, что благодаря применению способа прогнозированного изменения свойств растений могут влиять на их качества. То, что в природе занимает 10 лет, у ученых - всего год. И это не ГМО-продукты, чужеродный ген в семена не внедряется.

Владимир Путин похвалил ребят: по его мнению, разработки в области генетики важнее, чем изобретение атомной бомбы.

Президенту рассказали и об использовании беспилотников для судоходства в Заполярье. И это направление нужно развивать, ведь Россия, как заявил глава государства, будет осваивать Арктику, даже несмотря на прогнозы ряда ученых о том, что нас ждет не глобальное потепление, а похолодание.