Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ

Владимир Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками МФТИ, сообщает РИА Новости.

Институт глава государства посетил в преддверии 25 января, Дня студента.

По словам Путина, МФТИ предоставляет замечательное образование и дает студентам возможность заниматься научной и инженерной деятельностью.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, теме студенчества глава государства уделяет большое внимание.

Обсудить на встрече планировали вопросы как системы высшего образования в целом, так и отдельных отраслей.