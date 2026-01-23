В США предсказали скорый распад НАТО

Североатлантический альянс подходит к концу в своем привычном виде. К распаду НАТО ведет изменившиеся подходы США к трансатлантической безопасности, пишет газета New York Times.

Альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, подходит к концу, утверждают авторы публикации. Европейские лидеры после Всемирного экономического форума в Давосе смогли осознать, что США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности в Европе. Более того, Вашингтон может представлять для нее угрозу.

По мнению экспертов, распад Североатлантического альянса не будет моментальным, он повлечет за собой потрясения. Президент США на полях ВЭФ в Давосе заявил, что Вашингтон никогда не нуждался в НАТО.