Полина Диброва сделала заявление о свадьбе с Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик съехались и больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

На прошлой неделе модель и бизнесмен пережили первое расставание. Полина повезла свой женский клуб на Мальдивы, а Роман по вопросам бизнеса отправился в Эмираты. Но расставание было недолгим, после деловых встреч Товстик сел в самолет и примчался к любимой.

Сейчас парочка наслаждается уединением на водной вилле в индийском океане. Полина хвастается кадрами романтического отдыха в соцсетях и общается с подписчиками. Дибровой задают один и тот же вопрос: "Когда же свадьба с Романом?".

Полина светится от счастья рядом с любимым, и даже называет Товстика мужем. Пошли слухи, что парочка просто тайно сходила в загс. Пришлось многодетной маме сделать заявление.

"Пока нет, я не тороплюсь", — ответила Диброва на вопрос поклонников.

Напомним, что в интервью Ксении Собчак тоже затрагивалась эта тема. Тогда Полина так же говорила, что пока не готова идти под венец. При этом о крахе первого брака она ничуть не сожалеет, модель уверяет, что поступила правильно ради своего счастья.

