Умер автор хитов Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Скончался бывший басист легендарных "Скорпов", автор нескольких хитов немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц. Музыканту был 71 год.

Scorpions была создана в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером. За время ее существования было выпущено 19 студийных альбомов, в создании десяти из них участвовал Бухгольц. Он играл в группе во времена ее наибольшей популярности - с 1973 по 1992 годы, был соавтором таких хитов, как „Wind Of Change”, „Still Loving You” и „Rock You Like A Hurricane”, передает RMF FM.

О смерти Бухгольца сообщила супруга музыканта. Она подтвердила журналистам, что артист ушел из жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.