Жена опубликовала фото Евгения Алдонина после операции и химиотерапии

Евгений Алдонин с осени прошлого года проходит лечение в Германии. У футболиста выявили рак поджелудочной железы. Заболевание требует сложного и дорогостоящего лечения. Спортсмен пытался скрыть проблемы от публики, но был вынужден обратиться за помощью.

Накануне Евгению исполнилось 46 лет. День рождения он должен был встречать в клинике, но жена решила порадовать Алдонина и прилетела к нему. В итоге супруги провели день в отеле с захватывающим дух видом на заснеженные горы. Поддержка близких, в том числе и этот неожиданный визит жены, являются для футболиста главным источником сил в борьбе с болезнью.

Ольга Алдонина на своей странице в соцсети поделилась кадрами из гостиницы. Она отметила, что, несмотря на снежные пейзажи, на солнце в тот день было даже жарко. На снимках супруги запечатлены вместе: Ольга позирует в белом свитере и джинсах, а Евгений был одет в жилетку. Бывший игрок ЦСКА предпочел не показывать лицо — он позировал спиной к камере.

Отметим, что Алдонин перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения продолжают сбор средств на дорогостоящее лечение.

