Переговоры делегаций России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом сообщил глава МИД ОАЭ.

Ранее стал известен состав украинской делегации. В нее среди прочих вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Состав российской делегации не раскрывается. Известно, что это представители Минобороны.

Как напомнили накануне переговоров в Кремле, Россия никогда не отказывалась от требования полного вывода ВСУ с территории Донбасса. Это важнейший шаг для начала процесса урегулирования конфликта.