"Совет мира" - новый глобальный проект Трампа. В чем его суть и зачем он нужен?

Демонстрируя всем свою убористую подпись на уставе "Совета мира", Трамп ликовал, наверняка уже держа в голове план того, как этот союз, разумеется, под мудрым руководством США, а точнее, самого Трампа, сделает нашу планету лучше.

"Я думаю, что "Совет мира" положит конец десятилетиям страданий, остановит ненависть и кровопролитие поколений и установит прекрасный, вечный и славный мир в Секторе Газа и для всего региона в целом. И для мира, конечно! Мы собираемся установить мир во всем мире", - заявил Трамп.

Звучит, конечно, крайне утопически. И вряд ли в Вашингтоне этого не понимают. Оттого задача номер один сейчас - доказать, что скептики ошибаются. Сделать это планируют на примере сектора Газа, который собираются превратить в жемчужину Ближнего Востока.

В контексте данного палестинского анклава, где десятилетиями не прекращается война, подобные планы выглядят еще более фантастичными, чем заявление Трампа о мире во всем мире, которого он рассчитывает, достичь. С другой стороны, президент США хотя бы пытается решить палестинский вопрос, что приветствуют многие. В том числе и Россия, которую Дональда Трамп пригласил войти состав учридителей новой организации.

"Хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение. Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Что касается нашего участия в "Совете мира", то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счёт с нашими стратегическими партнерами. И только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. В сделанном нам предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Владимир Путин.

Паузу взял и Китай. Как, впрочем, и многие другие страны, получившие приглашение от США. В этом списке, по данным издания "Аксиос", почти 60 государств. И только 19 из них сходу согласились войти в состав "Совета мира". Большинство решили изучить вопрос. А некоторые союзники США по НАТО и вовсе отказались от участия в данной организации. В том числе Великобритания и Франция, на лидера которой президент США ополчился больше всего.

"Никто не хочет иметь с ним дело, потому что он очень скоро уйдет с поста. Знаете, это нормально. Я сделаю вот что: если они будут вести себя враждебно, я введу 200-процентную пошлину на его вино и шампанское - и он сразу присоединится", - пригрозил Трамп.

Возможно, и так. Но куда более вероятен демарш и других европейских союзников США. Многим из них не нравится, что в совет приглашена Россия. Как и то, что за постоянное членство необходимо заплатить миллиард долларов. Куда пойдут эти деньги - большой вопрос, на который пока нет внятного ответа. Впрочем, те, кто не хотят платить, подчеркивают в Вашингтоне, смогут вступить бесплатно. Но только на три года. Что будет дальше - тоже неясно. Хотя уже понятно, что сектор Газа станет только прологом. И это тоже многих пугает.

"Суть критики – в неясности мандата совета: в его уставе нет прямого упоминания сектора Газа, а сам орган наделяется чрезвычайно широкими полномочиями по разрешению мировых конфликтов. Некоторые европейские страны опасаются, что это может превратить "Совет мира" в альтернативу ООН", - пишет "Политико".

Подобный сценарий просматривается невооруженным взглядом, говорят эксперты. Да и сам американский лидер неоднократно заявлял, что ООН - неэффективна. Так что "Совету мира" придется взять на себя часть ее функций. В том числе вопросы миротворчества. Проблемы неповоротливости новая организация, судя по уставу, собирается решать изменением структуры голосования. Если в Совбезе ООН решения принимаются единогласно и вето имеет каждый постоянный член, то есть пять стран (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), то в "Совете мира" вопросы собираются утверждать простым большинством голосов. А право вето останется только у председателя. То есть у президента США.

"Постоянных членов Совета Безопасности права вето лишили, а Трамп себе его оставил. Это, скорее, похоже на какую-то международную корпорацию с функциями международной организации", - отметил Сергей Орджоникидзе, политолог.

Подобная структура руководства вызывает, конечно, массу вопросов и резонных опасений. Непонятно, например, как в такой ситуации будут учитываться интересы других стран, если они станут противоречить интересам Вашингтона. Ведь раньше ООН часто мешала Штатам узаконивать их военные операции или еще какие-то действия, противоречащие международному праву. В случае с "Советом мира" США смогут легко заблокировать любое решение, неугодное им. И провести свое. Возможно, конечно, что председательство Штатов - мера временная. И затем эта должность будет переходить, как кубок, постоянным членам совета. Но пока об этом нет ни слова, что вызывает у многих наблюдателей сомнения по поводу реальных целей "Совета мира". Тем более, что "подход к снаряду" Вашингтон предпринимает отнюдь не впервые.

"Я помню, госпожа Олбрайт, была такая госсекретарь США, предлагала "Всемирный совет демократии" учредить. Действительно, одна сессия прошла, но потом все это ушло вместе с инициатором предложения. Байден выступал с идеями каких-то международных организаций параллельно ООН. Но, знаете, все эти организации живут недолго", - добавил Орджоникидзе.

С дрогой стороны, ООН при всех ее плюсах морально устарела. Она архаична, потому как создавалась после Второй мировой войны, когда на планете было два центра силы - США и Советский Союз. Теперь же, помимо России и США, есть Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. При этом три последних государства в Совет Безопасности не входят. К его работе тоже масса претензий. Иногда доходит до абсурда. Совбез из-за политических, а не понятийных разногласий даже не может утвердить резолюцию, осуждающую нацизм. Не говоря уже о вопросах войны и мира. Из такой ситуации, говорят эксперты, есть только два выхода. Либо глубокое реформирование самой ООН, что вряд ли поддержит тот же Совбез, либо воспользоваться предложением Трампа и попытаться изменить мир. Россия и Китай на этот счет думают. И, возможно, в ближайшее время выступят со своими предложениями.