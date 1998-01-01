Герои, которых предали: 84 года назад было создано Четвертое отделение НКВД

Задачи своему новому управлению Народный комиссариат внутренних дел сформулировал довольно сухо. Сбор разведывательной информации о противнике. Агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей. Развертывание партизанского движения. И много чего еще. На бумаге – целый абзац. На деле же это часто означало одно: сделать невозможное возможным.

Возглавил Четвертое управление НКВД СССР человек всего лишь 35 лет от роду и в звании всего лишь старшего майора. Странно, если не знать, что этот старший майор – Павел Анатольевич Судоплатов. К началу 1942-го, возможно, самый результативный секретный агент в мире. Евгения Коновальца, руководителя организации украинских националистов, Судоплатов уничтожил лично. А ОУН в тот момент - отнюдь не группка политиканов. Структура немецкого Абвера, созданная специально для диверсионной войны и терактов.

Операцией "Утка" по ликвидации Троцкого Судоплатов руководил. И это - лишь малая часть его послужного списка. В 90-е, кстати, этот список стало модно вменять Судоплатову в вину. Мол, сталинский палач, терминатор, эдакая машина, работающая только по приказу. Но кем на самом деле был Павел Судоплатов, знал только он сам: "Я лично рассматривал и рассматриваю Троцкого как врага Советского Союза. В 1939-м и в 1940-м троцкисты выступали за расчленение СССР, за отрыв Украины от России. Вы понимаете, какие чувства это могло вызвать у меня? Врагов СССР я громил, где только мог. И не жалею. А зачем мне жалеть?".

Но Четвертое управление создавали совсем не ради единичных акций. Надолго и всерьез. Его первый отдел – это резидентуры. Причем не только в Европе и на Дальнем Востоке, но и в Африке, Турции, на Ближнем Востоке, Иране, Афганистане, арабских странах. Второй - работа на оккупированных территориях и в тылу врага. Как и говорил Судоплатов, громили, где только можно. Всеми возможными способами. И почти невозможными тоже. Собственный опыт, как считал руководитель "четверки", давал ему моральное право требовать этого "почти невозможного" от других.

"Как он вспоминал сам, это давало ему право, когда он уже стал руководителем, посылать людей во вражеский тыл. Он сам рисковал жизнью и имел моральное право требовать это от других", - говорит Игорь Пыхалов, историк.

Уже в начале войны под командованием Судоплатова появилась отдельная мотострелковая бригада особого назначения ОМСБОН. Советский спецназ, в том числе и знаменитая "Альфа", родом именно оттуда.

"Туда набрали самых известных советских спортсменов. Достаточно сказать, что туда вошел боксер Николай Королев, братья Знаменские. То есть со спортивной подготовкой там было все в порядке. Туда набирали иностранцев, людей, знающих языки, полиглотов. Уникальность Судоплатова не только в том. что он сам был специалистом, а он им, безусловно, был. А в том, что он сумел в короткие сроки создать школу подготовки специалистов для, как тогда выражались, зафронтовой работы", - отметил Антон Щепетнов, член ассоциации ветеранов контрразведки "Веткон".

Но даже суперобученного спецназа во время большой войны мало. За линией такого фронта нужны были тайные регулярные войска. Специальные партизанские отряды, которые на первом, самом сложном этапе войны пришлось создавать фактически с нуля сотрудникам госбезопасности. Зачастую нужных людей Павлу Судоплатову и его заместителю Науму Эйтингону приходилось вытаскивать из тюрем.

Из воспоминаний Судоплатова: "Циничность Берии и простота в решении людских судеб ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы рекомендовали для работы. Он задал один-единственный вопрос: "Вы уверены, что они нам нужны?". "Совершенно уверен", - ответил я. "Тогда свяжитесь с Кобуловым, пусть освободит".

Вот так – быстро и просто – в разведку тогда вернули многих. Один из них - будущий Герой Советского Союза Дмитрий Медведев. В 1939-м его каким-то чудом не расстреляли, но отправили на пенсию. Всего лишь в 41 год! С началом войны выяснилось – скромный служащий подмосковной конторы "Мосгортопа" – это гроза эсесовских карателей и немецких генералов. Именно в его отряде "Победители" на западной Украине служил знаменитый разведчик Николай Кузнецов.

Кузнецов за месяц до начала Курской битвы сообщил Москве о немецких планах. В Тегеране подставил подножку "Длинному прыжку". Так называлась нацистская операция по устранению лидеров антигитлеровской тройки. Ну а счет нацистов, ликвидированных лично Паулем Зибертом, под этим именем Кузнецов был известен немцам, шел на десятки. А вот как на самом деле погиб Кузнецов, не знают до сих пор. Помощница Кузнецова, разведчица Лидия Лисовская, например, была уверена - знаменитого разведчика предали. Причем предатель, по ее словам, был в Ровненском подпольном горкоме партии. Но предъявить свои обвинения официально Лисовская не успела. Ее тоже убили бандеровцы.

После войны ликвидация бандитского подполья стала новой задачей "команды Судоплатова". Кстати, его личная заслуга и в том, что разбирались именно с бандитами, а не с мирными жителями. Как предлагали некоторые весьма высокопоставленные партийцы.

"Будущий руководитель СССР Хрущев выдвинул такое радикальное предложение, что надо выдавать на западной Украине паспорта, отличные от паспортов всех остальных советских людей. Осуществлять оттуда массовое переселение молодежи на восточную Украину. Меры достаточно брутальные. Но Судоплатов обратился к Сталину с предложением не заниматься акциями против всего населения, а конкретно бороться с бандитским подпольем", - продолжает Игорь Пыхалов.

Эта борьба шла долгие годы после победы. И результативно. Нашли и уничтожили всех. В том числе Шухевича и Бандеру. Последний руководитель ОУНовской службы безопасности Матвиейко сдался сам. После того, как узнал, что агентурная сеть, на которую он рассчитывал, существует лишь в отчетах для Лондона и Мюнхена. Чтобы те дали бандеровцам денег. После такого Матвиейко выступил в Киеве на пресс-конференции, где осудил бывших подельников, устроился бухгалтером, женился, родил трех дочерей и мирно умер в своей постели в 1974 году.

Тем не менее гораздо раньше выяснилось: то, что в борьбе с бандеровцами считали точкой, это всего лишь многоточие. После смерти Сталина новая кремлевская команда арестовала именно верхушку госбезопасности. Восьмым номером в списке был Павел Судоплатов. Первые семь – расстреляны. В том, что стенка ждет и его, Павел Анатольевич не сомневался. Слишком много знал о том же Хрущеве. Но расстрельный приказ подписан не был. Опасались бунта силовиков.

15 лет Судоплатов отсидел от звонка до звонка. Реабилитировали его только тогда, когда СССР уже не стало. А вот бандеровцев Хрущев из лагерей потихоньку выпускал. На воле они становились неприметными бухгалтерами, школьными учителями. И даже вторыми заместителями райкомов и крайкомов. Ждали часа, когда можно будет не таясь достать из чулана старую мышастую форму, вскинуть руку в приветствии и попытаться переиграть историю.