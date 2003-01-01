Настоящая русская зима продолжает размеренно шагать по всей территории страны

Жители Камчатки всегда считали - к снегопадам им не привыкать. Но в январе 2026-го поняли - придется. Буквально за три недели на полуостров обрушились четыре с половиной месячные нормы осадков - 550 миллиметров в абсолютном выражении. Такого в регионе не было 50 лет.

Даже выйти во двор - уже проблема. Картина, когда открываешь дверь, а там - снежная стена, знакома, пожалуй, жителям деревень. Но когда горожанам из-за снега ничего не видно из окон второго этажа, это уже, мягко говоря, непривычно.

Хорошая физподготовка в последние дни на Камчатке понадобилась всем. Пешеходам приходилось преодолевать многометровые снежные завалы. В сугробах утонули даже дорожные знаки и светофоры. Водители часами откапывали свои автомобили. Если получалось найти.

Общественный транспорт практически остановился. Сквозь снег пробивались лишь серьезные внедорожники и вахтовые фургоны-вездеходы. На них и организовали подвоз людей на работу.

Впрочем, оптимизма жители Камчатки в эти дни не теряли. Юные жительницы Петропавловска-Камчатского вышли на прогулку в туфлях на шпильке. И смысла такой экстравагантный поступок, похоже, не лишен. Острые каблучки цепляются за снег не хуже специальной горной обуви.

Чтобы доставить пациента в клинику, спасатели и медики буквально вручную прокопали дорожку к засыпанному по крышу дому.

"Сложно было пробираться в условиях снежных заносов. Большие переметы, снег еще рыхлый. Плюс очень много техники стоит граждан по обочинам", - говорит Дмитрий Кокорин, спасатель поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

А пожилой женщине привезли продукты и помогли зарядить телефон.

Огромное количество снега до предела повысило лавинную опасность в районе Вилючинского вулкана. По запросу региональных властей артиллеристы Тихоокеанского флота провели профилактический обстрел склонов.

А вот справиться с последствиями удара стихии в краевом центре до конца так и не удалось. На помощь пришел федеральный центр и регионы. Самолетами МЧС отправили уборочную технику и вездеходы. Об этом губернатор Владимир Солодов рассказал на совещании президента с правительством: "Более 20 единиц снегоуборочной техники направлены к нам в регион, на Камчатку. Откликнулись наши соседи - Сахалинская область, Приморский, Хабаровский края. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина и правительство Москвы".

"В конце недели в центральной России и в Поволжье ожидаются сильные морозы и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации", - указал Владимир Путин.

Специалисты говорят: климат меняется. Всем памятны небывалая жара в Москве летом 2010-го и бесснежная зима 2020-го. Зато две недели назад столицу завалило снегом. Конечно, не так, как Камчатку, но в целом тенденция очевидна.

"На всей территории России прогнозируется тенденция к росту зимних осадков. Поэтому то, что мы наблюдали, в прогнозируемые тенденции вполне себе укладывается. И надо готовиться к таким событиям, что они будут происходить чаще", - сообщил Владимир Семенов, климатолог, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Неспокойно на этой неделе было не только на Земле, но и в атмосфере. Причем в самых высоких ее слоях. Во вторник на планету обрушился самый сильный в 21 веке солнечный шторм. Полярное сияние удивило даже жителей Якутии. Говорят, хотя и видели это явление многократно, но столь мощное и яркое - впервые. Конечно, еще не апокалипсис, но событие явно неординарное, ведь наблюдать "Аврора Бореалис", как его называют ученые, в эти дни могли не только в северных регионах, но и в Ивановской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской областях и даже в Сочи и Крыму. Специалисты говорят: Солнце своими частицами передало Земле красочный привет.

"Ускоренные частицы взаимодействуют с частицами атмосферы, которая начинает светиться разными цветами. То событие, которое сейчас было, в состоянии вызвать эти полярные сияния несколько южнее, чем обычно. На широте Москвы и даже Сочи", - объяснил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Началось все со вспышки на Солнце. Волна звездной материи на огромной скорости устремилась к Земле. Чтобы определить мощность бури, ученые определяют число протонов, пролетающих за секунду через один квадратный сантиметр. Эта по силе воздействия стала рекордной.

Под угрозой во время магнитных бурь - линии электропередачи, станции связи и спутники. Так, в марте 1989 года из-за десятка вспышек на Солнце и последовавших выбросов плазмы оказались обесточена почти вся Канада и часть северной Европы. В 2003-м сопоставимый по мощности с нынешним радиационный шторм отключил электричество в Швеции и повредил трансформаторы в Южной Африке. На этот раз обошлось без серьезных последствий. Наблюдались лишь перебои в навигации. Экипаж МКС, как уже бывало не раз, перешел в хорошо экранированный российский модуль "Звезда".

А вот метеозависимым в эти дни приходится непросто. Специалисты говорят - магнитосфера окончательно успокоится лишь к выходным. Но на смену магнитной буре придут морозы. Жителей Сибири они испытывают на прочность уже вторую неделю. Теперь настал черед Центральной России. Существенно понижаться температура начнет завтра. А в ночь на воскресенье температура в столице может опуститься до минус 25, а по области - до минус 29. В соцсетях по этому поводу уже шутят - под Москвой мороз, а врага нет. Такая погода пропадает. Впрочем, продлятся холода недолго.