Лукашенко лично привел в боеготовность воинские части

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично приводит воинские части в боевую готовность. Особенность нынешней проверки вооруженных сил республики заключается в том, что она проходит, минуя министерство обороны и генеральный штаб, сообщил журналистам госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Внезапная масштабная проверка армии началась в Беларуси по поручению президента страны 16 января. Вольфович подчеркнул, что глава государства держит ход проверки на личном контроле, передает агентство БелТА.

Белорусский госсекретарь не исключил, что Лукашенко может сам прибыть в одну из воинских частей. Этот визит может быть неожиданным для всех - как для тех, кто проверяет, так и для тех, кто держит экзамен.