Вот что стало с могилой Валентины Талызиной через полгода после похорон

Валентина Талызина скончалась 21 июня. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в последние месяцы жизни боролась с раком. Несмотря на это, артистка выходила на сцену.

Похоронили актрису 24 июня на Ваганьковском кладбище. Внучка артистки Анастасия Талызина во время траурной церемонии не переставала плакать, ее держал за руку муж Сергей Новосад. Сообщалось, что наследство актрисы достанется Анастасии. Внучка Талызиной получит квартиру на Большой Никитской улице, рыночная стоимость которой около 50 миллионов рублей, и дачу в Кратово, ее эксперты оценивают в 40-50 миллионов рублей.

Видимо, за могилой Валентины Илларионовны также следит внука. В день рождения артистки, 22 января, представители Театра Моссовета пришли на Ваганьковское, чтобы возложить цветы. В Telegram-канале театра появились фотографии с погоста. На них можно рассмотреть, что стало с последним пристанищем актрисы спустя полгода после похорон.

Могила, несмотря на снегопад в Москве, ухоженная. Родные установили портрет Талызиной и вазоны с искусственными цветами. Поклонники же все еще несут актрисе живые букеты.

Памятник Валентине Илларионовне, вероятнее всего, поставят летом. Обычно это делают к годовщине смерти.

