Тяжёлая ситуация для украинских войск складывается на всех основных участках линии соприкосновения в зоне СВО. Российская армия приближается к городу Доброполье, и стремительно расширяет зону безопасности в Харьковской области.

В селе Графское всего за сутки штурма бойцы отбили у ВСУ половину этого населённого пункта. Также российские войска перешли в наступление на город Изюм. Это важнейший укрепрайон от которого зависит судьба Харькова. Местами на юге и востоке продвижение российских войск на этом участке превысило 20 километров.

Постоянные удары вынуждают ВСУ держать под Херсоном внушительные силы. Причём, скованные и без шансов быть переброшенными на выручку своим в Запорожье или Краматорск. Украинские генералы прекрасно понимают - одно не верное движение и российские войска ворвутся в подконтрольную националистам часть города.

В ДНР штурмовики группировки "Центр" взяли под контроль ещё три улицы в городке Белицкое. А сегодня при поддержке танков начали сносить укрепления ВСУ в селе Новоподгорное.