Сбил ударный дрон врага: подвиг сержанта Колхиева

Сержант Заур Колхиев уничтожил вражеский ударный дрон, который атаковал наших военных. Беспилотник сдетонировал в воздухе на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Благодаря смелым действиям Заура, российские бойцы заняли выгодные позиции и впоследствии отразили атаки противника.

Ефрейтор Андрей Аброткин во время выполнения поставленных задач заметил диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Дождавшись, когда неонацисты зайдут в сектор обстрела, Андрей открыл огонь и сковал их действия, заставив вести бой на открытом участке местности до прибытия подкрепления. В результате враг был полностью уничтожен без потерь среди личного состава.