Стали известны дата и повестка новой встречи по Украине

Российская сторона на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые в Анкоридже. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, в последние дни в ходе контактов в разных форматах была выработана схема урегулирования, однако вдаваться в подробности сейчас было бы контрпродуктивно.

Дата новой, третьей по счёту, встречи в Абу-Даби уже назначена. Как сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников, переговоры возобновятся 1 февраля. В числе самых сложных вопросов, как и прежде, будет территориальный. Россия требует от Украины вывести войска из Донбасса. Это одно из ключевых условий, наряду с нейтральным статусом Украины и сокращением численности её армии.

Пока не похоже, что Киев хочет прекращения войны. Принудительная мобилизация идёт полным ходом, поставки оружия - тоже. Да и деньги Европа обещает давать исправно. Сам же Зеленский сейчас активно клянчит у Запада ракеты для систем ПВО.