Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов

Владимир Путин 23 января по видеосвязи с площадки МФТИ принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в регионах России, сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, в Калининграде завершено строительство двух общежитий в рамках создания кампуса Балтийского федерального университета, в Южно-Сахалинске открыт студенческий городок для Сахалинского государственного университета. Создан новый кампус и в Екатеринбурге для Уральского федерального университета.

"У нас большая программа, как известно: 25 кампусов – это только на первом этапе. Первый этап у нас рассчитан до 2030 года. Уверен, что программа будет выполнена", - сказал президент.

Он уточнил, что программа будет продлена и на будущее.