Массовые возгорания трансформаторов начались в Киеве. Сообщения поступают как минимум из четырех районов украинской столицы, сообщает в Telegram издание "Страна.ua".

Местные паблики пишут, что из-за перепадов напряжения трансформаторы на Украине не справляются с нагрузкой после подключения к сети. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как искрится и горит трансформатор на одном из киевских домов.

Как сообщалось ранее, ВС России нанесли удар новыми дронами "Герань-3" по электроподстанции села Наливайковка под Киевом. Объект был поражен не менее четырех раз.